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Тень Порошенко задушит Зеленского: Гройсман поделился планами

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Правая рука бывшего президента хочет рулить Украиной и дальше

Команда экс-лидера Незалежной Петра Порошенко не намерена без боя оставлять прикормленные места. Сначала Верховная рада не дала новому президенту Владимиру Зеленскому отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, а теперь и сам Гройсман заявляет, что хочет и дальше оставаться главой правительства.

"Я буду претендовать на должность премьер-министра. Когда наша сила получит мандат доверия от людей, и мы войдем в парламент, тогда мы будем думать о том, в каких конфигурациях можем работать дальше", – сообщил премьер во вторник, 2 июля, в Киеве.

Впрочем, за последний месяц Гройсман публично и подчеркнуто "переобулся": обвинил прежнюю власть во всех грехах, в развязывании войны, в лицемерии, популизме. Сам же он, по его собственным словам, имеет "неплохие результаты", поэтому намерен "сделать больше": "Мои приоритеты остаются неизменными", – цитирует украинского премьера ТАСС.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Судя по всему, остаться у руля хотел бы и глава МИД Незалежной Павел Климкин. В последние дни он развел такую активность, всеми действиями демонстрируя, что новый президент ему не указ, что скандал вышел за пределы правительства. Зеленский поставил вопрос об увольнении строптивца, но Рада ответила отказом, а Гройсман лишь отправил Климкина в отпуск.

Так что до избрания нового состава Рады 21 июля и последующего формирования кабмина в украинской политике уже вряд ли что изменится. Да и потом – тоже вряд ли. Тень Порошенко плотно накрыла Зеленского, и если в парламенте не удастся собрать пропрезидентское большинство, отклоняться от курса, заданного прежней администрацией, новому главе государства не позволят. Даже если сам Порошенко уедет за границу, где для него приготовлено теплое местечко.

Фоторепортаж
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Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС Владимир Зеленский. Кадр youtube.com Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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