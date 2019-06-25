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Порошенко согласовал план бегства с Рокфеллером

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Отъезд экс-президента из страны обставят как командировку в интересах Незалежной

Бывший президент Петр Порошенко доживает на Украине последние дни. В Верховную раду он не пройдет – слишком мала его популярность среди народа, а оставаться дома без парламентского иммунитета нельзя – против экс-лидера возбуждено уже несколько уголовных дел. Но выход найден.

Порошенко возглавит всемирный конгресс украинцев или какую-нибудь специально созданную международную организацию, штаб-квартира которой будет располагаться за рубежом. Таким образом отъезд из страны будет обставлен прилично: дескать, он не сбежал, а отправился представлять интересы Украины в мире, пишет Elise Journal.

По данным издания, Порошенко уже ведет соответствующие переговоры с представителями фонда Рокфеллеров в Лондоне и с представителями Джорджа Сороса в Брюсселе.

Джордж Сорос. Фото: www.globallookpress.com

Параллельно экс-президент дал поручение своим телеканалам активнее освещать его "общественную деятельность", чтобы его командировка за рубеж выглядела менее удивительной.

Ранее стало известно, что Порошенко подготовил себе убежище в Великобритании.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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