Австрия согласилась на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США

Миллиардер из Незалежной будет передан американскому правосудию по делу о взяточничестве. Экстрадиционное решение сегодня одобрил Верховный суд Австрии в Вене.



В ходе заседания судья отклонил жалобу защиты бизнесмена на решение апелляционного суда о его выдаче в Соединенные Штаты, передает "Интерфакс-Украина". Теперь окончательное решение о дальнейшей судьбе миллиардера должен принять министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер.

Представитель Фемиды указал, что Верховный суд не решает вопрос наличия или отсутствия вины, а рассматривает соблюдение законодательства при принятии решения апелляционным судом и решение вопроса о возможности экстрадиции. Несмотря на наличие некоторых замечаний к рассмотрению дела в апелляционном суде, в целом Верховный суд оставил его в силе.

Власти США обвиняют Дмитрия Фирташа в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing. Высший земельный суд Австрии в 2017 г. постановил, что бизнесмен должен быть передан судебным органам Соединенных Штатов. В жалобе на это решение указывалось, что суд не учел возможность наличия политических мотивов американской стороны при подаче запроса на экстрадицию.

В настоящее время Фирташ находится на свободе под залог в 125 млн евро. Его экстрадиции по обвинению в отмывании денег добивается и Испания, но ей судебные органы Австрии дважды отказали.

Дмитрий Фирташ был одним из самых богатых людей Украины при президенте Викторе Януковиче. Ему, в частности, принадлежит завод "Крымский титан", где летом прошлого года произошла авария.