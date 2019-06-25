Инициатива Медведчука приживается в умах жителей Незалежной

Почти половина украинцев готова поддержать автономию Донбасса. Об этом говорят данные опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг".

Как показывают результаты социсследования, 49,5% респондентов поддержали бы автономию региона (скорее поддержали бы – 29,1% опрошенных и точно поддержали бы – 20,4%), сообщает "Интерфакс-Украина" во вторник, 25 июня.

Между тем, 30,7% опрошенных граждан страны не готовы поддержать автономию, среди них точно не поддержали бы – 17,5%, скорее не поддержали бы – 13,2%.

Еще 19,8% участников исследования затруднились с ответом.

Опрашивали людей с 13 по 21 июня. Всего было задействовано 3 тыс респондентов.

Напомним, идею о предоставлении автономии шахтерскому краю в составе Украины активно продвигает председатель политсовета местной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. В конце января в ходе партийного съезда он выступил с программным заявлением, в котором предложил создать автономный регион Донбасс в рамках украинского государства.

В свою очередь, его ярый оппонент бывший президент страны Петр Порошенко и его сторонники категорически против подобного шага.

"Мы развиваем децентрализацию ... с безусловным соблюдением территориальной целостности, с безусловной невозможностью навязывания нам каких-то автономий, потому что Украина является унитарным государством", – сказал пан Порошенко в марте этого года. Его слова приводит портал "Znaj.ua".

