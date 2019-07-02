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ЦИК Украины допустил на выборы в Раду ярого противника Порошенко Шария

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Красные шарики Пеннивайза угрожают спокойствию "шоколадного короля"

Известный оппозиционный журналист и блогер, яростный критик пятого президента Украины Петра Порошенко Анатолий Шарий сегодня зарегистрирован кандидатом в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду. Таково решение Центральной избирательной комиссии Украины. За соответствующее постановление проголосовали 10 членов комиссии, против – один и еще пять – воздержались.

Блогер идет в избирательном списке под первым номером от политсилы "Партия Шария", сообщает телеканал "112". Отмечается, что свое решение ЦИК приняла на заседании во вторник во исполнение постановления Верховного суда страны от 30 июня по заявлению партии.

Напомним, 24 июня Центризбирком отказывала Шарию в регистрации кандидатом в депутаты из-за того, что он не проживает на территории Незалежной в течение последних пяти лет. Однако сам журналист неоднократно в СМИ говорил о том, что он с семьей вынужден с 2011 г. проживать вне Украины по причине "политических преследований".

Как пишет издание, некоторые члены ЦИК были возмущены сегодняшним решением коллег и назвали его абсурдным.

Анатолий Шарий. Фото: commons.wikimedia.org

Сам Шарий, давний возмутитель спокойствия украинских властей, потрепал немало нервов экс-главе государства пану Порошенко в период всей предвыборной президентской кампании этого года. Тогда сторонники журналиста ходили буквально по пятам хозяина "Рошена" и задавали один вопрос: когда тот извинится перед Шарием за клевету на него – Петр Алексеевич утверждал, что блогер работает на Кремль. Не раз у таких смелых украинских активистов порошенковская охрана то выбивала телефоны, то сам глава государства срывал шапки с граждан.


Буквально накануне Шарий рассказал, что был удивлен массовой акцией сторонников своей политсилы в Одессе. Они пришли в центр города с символом партии – красными шариками. По его словам, большое количество собравшихся не допустили агрессии со стороны поклонников Порошенко и радикальных националистов, оказавшихся в меньшинстве.

А о Пеннивайзе с красным шариком можно полюбопытствовать у Стивена Кинга в его классическом "Оно".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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