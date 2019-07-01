Имидж Незалежной как "жертвы агрессии" кардинально изменится после обнародования отчета

Власти Крыма представят мировой общественности данные о том, сколько средств и каким образом республика лишилась, находясь в составе Украины в течение 23 лет. По словам главы региона Сергея Аксенова, власти намерены добиться того, чтобы Киев понес ответственность за "разграбление полуострова".

Он напомнил на своей странице в Facebook о том, что Государственный Совет республики оценил ущерб от действий Незалежной в 2,5 триллиона рублей, и добавил, что большая часть денег в рамках федеральных и региональных программ и спустя 5 лет после воссоединения с Россией тратится на "на преодоление разрухи, доставшейся нам в наследство от Украины". Аксенов подчеркнул, что правительству региона постоянно приходится решать подобные вопросы.

"Киев должен ответить за аннексию, за разграбление полуострова, за нарушение прав крымчан, за блокады и терроризм",

– заявил глава Крыма.

Аксенов уверен, что когда мировая общественность увидит, как пострадал полуостров от рук Киева, то имидж Украины как "жертвы агрессии", создаваемой страной на Западе, сильно пошатнется. По мнению политика, жители западных стран смогут понять, почему крымчане проголосовали за воссоединение с Россией в 2014-м. Это, в свою очередь, считает Аксенов, поспособствует признанию результатов референдума международным сообществом.

Еще в марте 2019-го было предложено воспользоваться европейскими парламентскими структурами, чтобы обязать Незалежную компенсировать экономические потери Крыму. Подсчет убытков, например, от износа коммунальных сетей, начали после того, как Киев потребовал возместить ущерб от потери активов, утраченных после выхода Крыма из украинской юрисдикции.