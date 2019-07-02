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В Крыму похвастались наплывом туристов

Фото: most.life
Среди отдыхающих хватает и украинцев

С начала года Крым посетили 2,2 млн туристов. Это заметно больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"По оперативным данным, Крым посетили уже более 2 млн 200 тыс. туристов. Это на 11% превышает уровень прошлого года, который, напомню, стал самым успешным за весь постсоветский период... И еще одна цифра: более 200 тыс. туристов прибыли с Украины",

написал чиновник на странице во "ВКонтакте".

Согласно представленным сведениям, 57% отдыхающих приехали на полуостров по Крымскому мосту. С января по июнь в Крым по транспортному переходу с Кубани прибыло 760 тыс. автотранспортных средств, в том числе 12,6 тыс. автобусов.

В среднем гостиницы, пансионаты и дома отдыха в курортной зоне полуострова заполнены на 70%. В пяти регионах – Бахчисарайском и Ленинском районах, а также в Евпатории, Саках и Алуште – загрузка превышает средний уровень.

Фото: www.globallookpress.com

В этом году крымские курорты пользуются заметной популярностью у гостей из Незалежной. За первый летний месяц 2019 г. границу между Крымом и Украиной пересекли 272,5 тыс. человек и 42,7 тыс. транспортных средств в обоих направлениях, сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. Пик нагрузки пришелся на последние дни июня, когда на Украине были выходные дни в связи с празднованием Дня конституции, передает "Крыминформ".

В прошлом году полуостров посетило рекордное число туристов с момента распада СССР. Министерство курортов и туризма Крыма зафиксировало в республике 6,617 млн приезжих, что на 28% больше, чем в 2017 году. Предыдущий максимум был отмечен в 2012 г., когда в Крым приехали 6,1 млн туристов.

Ранее также сообщалось, что Крымский мост внес решающий вклад в достижение еще одного туристического рекорда полуострова: в майские праздники в 2019 г. республику посетили более 300 тыс. отдыхающих.

Андрей ФИЛАТОВ
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