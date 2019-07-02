Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Разгадана тайна найденной у Крымского моста головы

Фото: www.globallookpress.com
Детали раскрыли после экспертизы

Специалисты Института археологии РАН получили первые детали о голове, которую нашли перед строительством Крымского моста в 2017-м. Ученые узнали, что в древности скульптура была цветная.

"На пробах, взятых из области усов, из ноздрей, верхней части верхней губы ученые Курчатовского института обнаружили остатки смолы хвойных деревьев, гипса и минеральных красителей",

цитирует пресс-службу учреждения "Российская газета".

Ученые полагают, что волосы, а также борода и усы головы были коричневого цвета. На внутренней части скульптуры обнаружили крепления из свинца, поэтому, скорее всего, ее использовали как украшение корабля. Специалисты считают, что терракотовую голову сделали методом оттиска матрицы, а мастер по сырой глине нарисовал волосы и бороду, после чего ее отправили в печь.

Фрагмент скульптуры древнегреческого божества в натуральную величину нашли в Крыму весной 2017-го. Предположительно, ее сделали в 5 веке до н.э. в одном из греческих городов Малой Азии из пористой глины. Археологи не исключают того, что голова – часть статуи Посейдона. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Бомбанет: Киев предъявит "доказательства" вины Москвы по делу "Боинга" MH17

Украинские спецслужбы затеяли очередной спектакль

Украина отказывается от визового режима с Россией из-за наживы

Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей