Разгадана тайна найденной у Крымского моста головы

Детали раскрыли после экспертизы

Специалисты Института археологии РАН получили первые детали о голове, которую нашли перед строительством Крымского моста в 2017-м. Ученые узнали, что в древности скульптура была цветная.

"На пробах, взятых из области усов, из ноздрей, верхней части верхней губы ученые Курчатовского института обнаружили остатки смолы хвойных деревьев, гипса и минеральных красителей",

– цитирует пресс-службу учреждения "Российская газета".

Ученые полагают, что волосы, а также борода и усы головы были коричневого цвета. На внутренней части скульптуры обнаружили крепления из свинца, поэтому, скорее всего, ее использовали как украшение корабля. Специалисты считают, что терракотовую голову сделали методом оттиска матрицы, а мастер по сырой глине нарисовал волосы и бороду, после чего ее отправили в печь.

Фрагмент скульптуры древнегреческого божества в натуральную величину нашли в Крыму весной 2017-го. Предположительно, ее сделали в 5 веке до н.э. в одном из греческих городов Малой Азии из пористой глины. Археологи не исключают того, что голова – часть статуи Посейдона.