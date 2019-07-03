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Сидите дома: американцы не пускают туристов в Крым

Фото: www.globallookpress.com
Антироссийские санкции проникли в интернет

Американские сервисы по поиску авиабилетов и бронированию отелей Kayak и Momondo больше не предлагают путешественникам размещаться в крымских гостиницах.

"Мы не нашли подходящих результатов. Возможно, никто из наших провайдеров не обслуживает указанное направление или на выбранные даты нет результатов", - 

сообщается на сайте сервиса Kayak при попытке забронировать отель на полуострове. При этом авиабилеты в Симферополь на kayak.ru купить можно. Такая же ситуация сложилась на сайте momondo.ru.

Нидерландский сайт Booking.com также позволит туристам слетать в Крым, однако поселиться в гостинице с помощью интернет-сервиса не представляется возможным.

Ранее СМИ сообщили, что с 28 июня авиабилеты в аэропорт Симферополя стало невозможно купить через британскую поисковую систему Skyscanner. Впрочем, в Крыму считают, что прекращение продаж через западные сервисы не повлияет на турпоток. 

Валентина МАЙОРОВА
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