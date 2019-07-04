В России отреагировали на требование Соединенного Королевства

Российские дипломаты в Лондоне "раскусили" провокационные намерения Туманного Альбиона. Накануне британцы потребовали особого приглашения Крым, призвав Москву открыть "незаконно аннексированный" полуостров для международных наблюдателей.

На это в посольстве РФ ответили: "Wellcome". Крым, заверили в диппредставительстве, не закрыт для посещения. В этой связи требование Форин Офиса (внешнеполитического ведомства) вызывало у российской стороны чрезвычайное удивление.

"Оставляя за скобками тему "незаконной аннексии" (позиция России по этому вопросу хорошо известна), хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями",

– отреагировали в пресс-службе российского посольства, добавив, что своим призывом коллеги из Соединенного Королевства в который раз "недобросовестно используют проблематику прав человека", уточняет телеканал"360".

Поведение расчетливых британцев раскритиковали не только дипломаты. В виртуальную полемику вступили неравнодушные россияне. (Орфография и пунктуация сохранены).

"Отдохнуть на курорте за счет приглашающей стороны, но не приглашают, тогда мы едим к вам как проверяющие. Схема халявы стара как мир", "Туманный Альбион понимает, что политика делается без его интриг, сплетен и лжи. Засуетились, букво-жевательные словоблуды. Килограмм компота им навстречу", "Пусть Лондон незаконно аннексированные колонии свои отпустит, кому бы об этом говорить, но только не им. Одна Северная Ирландия чего стоит. Лондон уж явно не колыбель прав человека",

– принялись обсуждать известие читатели РИА "Новости".

Некоторые "комментаторы" не удержались и припомнили Великобритании инцидент в Солсбери: мол, "о Скрипалях они в ООН не хотят рассказать?".

"Всякие "скрипали" в "лондОнах"и прочих "солсберях" будут теперь уничтожаться токмо экологически чистыми ограниченными ядерными фруктами", – поступил любопытный ответ на риторический вопрос.

Открыть двери в Крым Лондон призвал на сессии Совета по правам человека ООН, напоминает "URA.RU". Ранее, отмечает "Царьград", июньский доклад британцев в данной области осудил МИД РФ за безответственный подход к делу.