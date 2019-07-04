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В Крыму вовремя раскусили уловку хитрых англичан

Фото: www.globallookpress.com
Попытка иностранцев пробраться на полуостров без визы не удастся

Под призывом Великобритании к России допустить международных наблюдателей в Крым скрывается стремление вернуть полуостров под юрисдикцию Украины хотя бы формально. Об этом заявил крымский вице-премьер, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Англичане настаивают на том, чтобы указанная миссия международных наблюдателей осуществлялась из Киева. И, таким образом, не имея российской визы, они заезжали бы на территорию российского Крыма в нарушение всех существующих международных правил пересечения границы", – пояснил Мурадов РИА "Новости Крым".

Он напомнил, что Москва не раз предлагала политикам и общественным деятелям других стран лично съездить в Крым, чтобы увидеть, как там живут люди и с кем они связывают свою дальнейшую судьбу. Многие этим предложением, кстати, воспользовались. Для этого нужно только получить российскую визу – дальше дорога на полуостров открыта.

Фото: www.globallookpress.com

Англичане же "откровенно лукавят", когда, с одной стороны, просят Россию допустить в Крым наблюдателей, а с другой, на том же заседании, называют полуостров "незаконно аннексированной территорией", подчеркнул Мурадов.

Крым стал российским после референдума в 2014 г., когда абсолютное большинство жителей заявили о несогласии с политикой Киева и предпочли стать гражданами РФ.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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