В Крыму вовремя раскусили уловку хитрых англичан

Попытка иностранцев пробраться на полуостров без визы не удастся

Под призывом Великобритании к России допустить международных наблюдателей в Крым скрывается стремление вернуть полуостров под юрисдикцию Украины хотя бы формально. Об этом заявил крымский вице-премьер, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Англичане настаивают на том, чтобы указанная миссия международных наблюдателей осуществлялась из Киева. И, таким образом, не имея российской визы, они заезжали бы на территорию российского Крыма в нарушение всех существующих международных правил пересечения границы", – пояснил Мурадов РИА "Новости Крым".

Он напомнил, что Москва не раз предлагала политикам и общественным деятелям других стран лично съездить в Крым, чтобы увидеть, как там живут люди и с кем они связывают свою дальнейшую судьбу. Многие этим предложением, кстати, воспользовались. Для этого нужно только получить российскую визу – дальше дорога на полуостров открыта.

Англичане же "откровенно лукавят", когда, с одной стороны, просят Россию допустить в Крым наблюдателей, а с другой, на том же заседании, называют полуостров "незаконно аннексированной территорией", подчеркнул Мурадов.

Крым стал российским после референдума в 2014 г., когда абсолютное большинство жителей заявили о несогласии с политикой Киева и предпочли стать гражданами РФ.