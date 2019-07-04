Дерзкого американца отогнали в 75 километрах от полуострова

Перехват американского патрульного противолодочного самолета Boeing P-8A Poseidon ("Посейдон"), который проводил разведку у берегов Крыма 3 июля, попал на видео. Съемкой захватывающего зрелища поделился один из подписчиков военкора "Комсомольской правды" Александра Коца.

"Пишут, что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову", – написал сегодня журналист в своем Telegram-канале.

В другой записи он добавил, что перехват произошел в нейтральном воздушном пространстве в 75 км от побережья Республики. Также военкор выложил несколько фотоснимков события в небе.

На кадрах можно заметить, как российский летчик успевает снимать происходящее на свой гаджет.

Обнародованными видео и фото восхитилась ведущая "России 1" Ольга Скабеева, заметившая: "Ого, какие крутые у тебя подписчики!"

О полете "Посейдона" ВМС США стало известно накануне из Twitter-аккаунта PlaneRadar, отслеживающего вылеты военной авиации. Сообщалось, что разведчик взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

