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В Сети появилось видео перехвата "Посейдона" у Крыма

Фото: commons.wikimedia.org/Andrew Arch
Дерзкого американца отогнали в 75 километрах от полуострова

Перехват американского патрульного противолодочного самолета Boeing P-8A Poseidon ("Посейдон"), который проводил разведку у берегов Крыма 3 июля, попал на видео. Съемкой захватывающего зрелища поделился один из подписчиков военкора "Комсомольской правды" Александра Коца.

"Пишут, что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову", – написал сегодня журналист в своем Telegram-канале.

В другой записи он добавил, что перехват произошел в нейтральном воздушном пространстве в 75 км от побережья Республики. Также военкор выложил несколько фотоснимков события в небе.


На кадрах можно заметить, как российский летчик успевает снимать происходящее на свой гаджет.

Обнародованными видео и фото восхитилась ведущая "России 1" Ольга Скабеева, заметившая: "Ого, какие крутые у тебя подписчики!"


О полете "Посейдона" ВМС США стало известно накануне из Twitter-аккаунта PlaneRadar, отслеживающего вылеты военной авиации. Сообщалось, что разведчик взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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