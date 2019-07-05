Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Охрану Крымского моста доверили "Грачонку"

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Новый катер не оставит ни малейшего шанса подводным диверсантам

Завод "Вымпел" в Ярославской области спустил на воду первый из четырех катеров типа "Грачонок", предназначенных для отдельной бригады особого назначения Росгвардии. Суда эти серии будут охранять территориальные воды РФ, в первую очередь – акваторию Керченского пролива.

После завершения ходовых и государственных испытаний корабль передислоцируется в Керчь и приступит к дежурству возле Крымского моста. Транспортный переход будут защищать от подводных диверсантов и других угроз, сообщает "Профиль".

В июле – августе 2019-го со стапелей рыбинского завода сойдут еще три аналогичных катера. Полноценное боевое дежурство начнется в декабре 2019 г., сразу после сдачи в эксплуатацию железнодорожной части магистрали, сообщили в Росгвардии.

"Крымский мост – сложная многофункциональная система, по которой в первую очередь проложены линии электропередачи, обеспечивающие аварийные резервы самых важных объектов полуострова, а также водопровод, и только потом – железнодорожное и автомобильное сообщение. С точки зрения государственных потребностей важность его функций распределена именно таким образом",

– пояснили в спецслужбе.

Фото: most.life

Обязанности по защите Крымского моста и акватории Керченского пролива возложили на Росгвардию в феврале 2018 года. Отдельная бригада особого назначения, выполняющая эти функции, была создана и того позже. Но уже с 2017 г. Росгвардия готовила техзадания и вела предварительные переговоры с производителями на поставку оборудования и техники, необходимых для охраны моста.

Катера проекта 21980 "Грачонок" были созданы в 2008 г. по заказу Военно-морского флота РФ специально для защиты акваторий от боевых пловцов. Катера имеют водоизмещение 139 т, их длина – 31 м, максимальная ширина – 7,4 метра. Катер вооружен морской тумбовой пулеметной установкой, ручным противодиверсионным гранатометным комплексом и автоматическим противодиверсионным гранатометом.

Противодиверсионная радиолокационная система обнаружения подводных пловцов "Анапа-МЭ" способна обнаружить диверсанта на удалении до 400 м и уничтожить на глубине до 50 метров. На катерах также есть переносные зенитные ракетные комплексы для защиты от нападения с воздуха и специальные судовые водолазные комплексы с барокамерами.

Максимальная дальность автономного плавания – до 200 миль, мореходность – пять баллов, осадка – 1,84 метра. Скорость 23 узла позволяет менее чем за час пройти вдоль всего Крымского моста по маршруту патрулирования. Экипаж – 8 человек, причем на борту одновременно могут комфортно находиться две команды.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Абсурд по-американски: как "пшик" обернулся реальными санкциями

Вашингтон не смущает ложь во имя собственной выгоды

Европа в ужасе: Киев обвинил "Газпром" в остановке транзита газа

Запад экстренно запасается голубым топливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей