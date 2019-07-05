Новый катер не оставит ни малейшего шанса подводным диверсантам

Завод "Вымпел" в Ярославской области спустил на воду первый из четырех катеров типа "Грачонок", предназначенных для отдельной бригады особого назначения Росгвардии. Суда эти серии будут охранять территориальные воды РФ, в первую очередь – акваторию Керченского пролива.



После завершения ходовых и государственных испытаний корабль передислоцируется в Керчь и приступит к дежурству возле Крымского моста. Транспортный переход будут защищать от подводных диверсантов и других угроз, сообщает "Профиль".

В июле – августе 2019-го со стапелей рыбинского завода сойдут еще три аналогичных катера. Полноценное боевое дежурство начнется в декабре 2019 г., сразу после сдачи в эксплуатацию железнодорожной части магистрали, сообщили в Росгвардии.

"Крымский мост – сложная многофункциональная система, по которой в первую очередь проложены линии электропередачи, обеспечивающие аварийные резервы самых важных объектов полуострова, а также водопровод, и только потом – железнодорожное и автомобильное сообщение. С точки зрения государственных потребностей важность его функций распределена именно таким образом",

– пояснили в спецслужбе.

Обязанности по защите Крымского моста и акватории Керченского пролива возложили на Росгвардию в феврале 2018 года. Отдельная бригада особого назначения, выполняющая эти функции, была создана и того позже. Но уже с 2017 г. Росгвардия готовила техзадания и вела предварительные переговоры с производителями на поставку оборудования и техники, необходимых для охраны моста.

Катера проекта 21980 "Грачонок" были созданы в 2008 г. по заказу Военно-морского флота РФ специально для защиты акваторий от боевых пловцов. Катера имеют водоизмещение 139 т, их длина – 31 м, максимальная ширина – 7,4 метра. Катер вооружен морской тумбовой пулеметной установкой, ручным противодиверсионным гранатометным комплексом и автоматическим противодиверсионным гранатометом.

Противодиверсионная радиолокационная система обнаружения подводных пловцов "Анапа-МЭ" способна обнаружить диверсанта на удалении до 400 м и уничтожить на глубине до 50 метров. На катерах также есть переносные зенитные ракетные комплексы для защиты от нападения с воздуха и специальные судовые водолазные комплексы с барокамерами.

Максимальная дальность автономного плавания – до 200 миль, мореходность – пять баллов, осадка – 1,84 метра. Скорость 23 узла позволяет менее чем за час пройти вдоль всего Крымского моста по маршруту патрулирования. Экипаж – 8 человек, причем на борту одновременно могут комфортно находиться две команды.