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Отсчет пошел: Крымский мост откроют заново зимой

Фото: most.life
В декабре по дороге на полуостров загудят поезда

Железнодорожная часть Крымского моста до конца года будет готова к эксплуатации, заверил вице-премьер РФ Максим Акимов. Первые поезда смогут опробовать новое ж/д полотно не позднее декабря, пообещал он. 

"Пассажирское [движение по Крымскому мосту] запустим в декабре, грузовое – тоже, есть четкие обязательства сделать в этом году, мы к этому готовы и все для этого предпринимаем",

цитирует Акимова ТАСС.

Таким образом, спустя полтора года самый длинный в Европе мост ждет второе открытие. Напомним, первое состоялось в мае 2018 года. Тогда по дороге, соединяющей полуостров с Краснодарским краем, запустили автомобильное движение. Осенью по ней поехал грузовой транспорт. 

Железнодорожное сообщение, по мнению властей региона, скажется на ценах на продукты. Сейчас они стоят дороже, чем в среднем по стране. 

Ранее в пятницу, 5 июля, мы сообщили, что охрану трассы через Керченский пролив доверили катеру типа "Грачонок". Он стал первым из четырех судов, которые будут оберегать акваторию России. 

Ксения АНДРЕЕВА
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