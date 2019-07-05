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Железнодорожная часть Крымского моста до конца года будет готова к эксплуатации, заверил вице-премьер РФ Максим Акимов. Первые поезда смогут опробовать новое ж/д полотно не позднее декабря, пообещал он.
"Пассажирское [движение по Крымскому мосту] запустим в декабре, грузовое – тоже, есть четкие обязательства сделать в этом году, мы к этому готовы и все для этого предпринимаем",
– цитирует Акимова ТАСС.
Таким образом, спустя полтора года самый длинный в Европе мост ждет второе открытие. Напомним, первое состоялось в мае 2018 года. Тогда по дороге, соединяющей полуостров с Краснодарским краем, запустили автомобильное движение. Осенью по ней поехал грузовой транспорт.
Железнодорожное сообщение, по мнению властей региона, скажется на ценах на продукты. Сейчас они стоят дороже, чем в среднем по стране.
Ранее в пятницу, 5 июля, мы сообщили, что охрану трассы через Керченский пролив доверили катеру типа "Грачонок". Он стал первым из четырех судов, которые будут оберегать акваторию России.
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