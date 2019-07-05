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Конюхов не смог попасть в Крым

Федор Конюхов. Фото: www.globallookpress.com
Погода помешала испытать сверхсовременный летательный аппарат

Федор Конюхов, отправившийся в испытательный полет из Москвы в Евпаторию на самолете с солнечными батареями, не долетел до места назначения. Полету помешали погода и затруднения с документами.

"В Ростове-на-Дону задержались с оформлением документов на полет, и сейчас тысячу километров до Евпатории не успеют за световой день преодолеть. Кроме того, были затруднения по погоде, поэтому принято решение перенести перелет на завтра", –

рассказал агентству "Крыминформ" сын путешественника Оскар Конюхов.

Планировалось, что полет из Москвы в Крым завершится в течение светового дня 5 июля. Конюхов летит на самолете, оснащенном солнечными батареями.

Цель необычного путешествия – испытание оборудования и технологических решений, которые затем будут использованы при постройке самолета для кругосветного путешествия. В 2021 г. Конюхов планирует совершить семидневный полет вокруг света без посадок и без подзарядки. Для этого уникального проекта разрабатывается специальный самолет с солнечными батареями.

Интересно, что на новом самолете установлена система Iridium 360, с помощью которой за полетом можно наблюдать в Сети. В 6.14 путешественник вылетел из Москвы, а в 16.00 подлетел к границе Ростовской области и Краснодарского края. Скорость самолета – 182 км/ч, он летит на высоте 343 метра.

Валентина МАЙОРОВА
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