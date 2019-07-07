Политикам Незалежной посоветовали заняться проблемами своей страны, коих накопилось немало

Выдвинутое Москве требование вывести войска с собственной территории в Крыму расценили как прямое вмешательство во внутренние дела государства.

Напомним, ранее комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, где осуждаются действия РФ на полуострове и в Керченском проливе. Ее подготовил украинский депутат. Кроме того, одобрили и еще один документ, где нашу страну призвали "деоккупировать" Крым. В этой же резолюции стараниями американцев и представителей Турции, Литвы, Канады и Северной Македонии Москву обвинили в приостановке договора РСМД.

Документ в Крыму назвали глупым.

"Его не стоит рассматривать серьезно и принимать к выполнению. Они призывают вывести наши войска с нашей территории, а это уже прямое вмешательство во внутренние дела России",

– заявил в беседе с РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

О претензиях на полуостров давно пора забыть, добавил он. Политикам Незалежной вместо того, чтобы изобретать все новые уловки для возвращения Крыма, следует задуматься о накопившихся в собственной стране проблемах.