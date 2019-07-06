Неугомонные: Европа поддержала Киев в войне за Крым

В ОБСЕ также осудили действия России в Керченском проливе в отношении украинских судов и моряков

Антироссийскую резолюцию по Крыму поддержали в Комитете по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Автором проекта подобной резолюции о якобы "аннексии" полуострова выступил украинский депутат Артур Герасимов, который предложил "вернуть" Крым Незалежной. Ранее делегация РФ просила снять эту резолюцию с рассмотрения, однако в итоге получила отказ, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, документом осуждаются действия России в Керченском проливе в отношении украинских судов и моряков.

Напомним, Крым стал регионом РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. Как ранее подчеркнул российский лидер Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".