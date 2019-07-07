Рыба исчезла: на полуострове запаниковали из-за Крымского моста

Ядовитые медузы и хищные моллюски наводнили море

О случившейся "катастрофе", по традиции, сообщают провокаторы.

Одиозный блогер RoksolanaToday&Крым‏ стращает общественность жуткими последствиями строительства Крымского моста. Правда, делает это, ссылаясь на рассказы местных жителей, которые якобы изливают ей душу и делятся опасениями.

"Мыс Казантип. С нынешнего года,по сообщениям местных жителей,в море исчез бычок,но появился в изобилии моллюск рапана и медуза корнерот...мост мог повлиять?"-переживают крымчане Бестолковое вмешательство в экосистему могло повлиять,как вы думаете?" – ехидно пишет она.

Никаких фактов провокатор, как обычно, не приводит.

"Какой мост если он фотошоп?" – саркастично спрашивают пользователи.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках экопрограммы Крымского моста в естественную среду обитания за три года выпустили около полутора миллионов мальков русского осетра. Это позволит увеличить популяцию рыбы, внесенной в Красную книгу Международного союза охраны природы. Об этом пишет КрымИнформ.

Специалисты согласно программе тщательно следят за состоянием окружающей среды в районе строительства Крымского моста и на близлежащих участках.