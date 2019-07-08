Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
В Крыму активно ведутся демонтажные работы, в них задействованы водолазы. Строители разбирают три моста, которые соединяли все участки возведения главной надводной автомагистрали не только полуострова, но и всей России. А водолазы помогают вытаскивать погруженные на глубину сваи.
Речь идет о самом длинном мосте в Европе – Крымском. Пока его строили, перемещение и работу тяжелой техники обеспечивали сборно-разборные конструкции. Благодаря им в течение этих трех с половиной лет материалы доставлялись бесперебойно, а дорога через Керченский пролив, "поднялась из воды и набрала высоту", отмечаетинфоцентр "Крымский мост".
Больше рабочие мосты не нужны. Сейчас в центре внимания – железнодорожные пролеты.
"Времянки" выполнили свои задачи и демонтируются. Акватория остется чистой",
– заверил заместитель гендиректора по инфраструктурных проектам компании "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" Леонид Рыженькин.
Демонтированные составляющие пригодятся в других регионах страны, где намечается строительство мостов.
Возведение трех временных переправ сказалось на количестве рыбы – ее стало больше. Многочисленные сваи, которых насчитывается порядка трех тысяч, стали благоприятной почвой для морской растительности.
Первый рабочий мост появился осенью 2015 года. Через года – еще два. Самый длинный – третий. Двухкилометровый объект тяжелее знаменитой Эйфелевой башни. Он весит около 8 тыс. тонн.
Движение по Крымскому мосту открыто с мая 2018 г. Его железнодорожная часть будет готова к эксплуатации до конца нынешнего года.
"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии
В России распутали детективную историю вокруг экс-полковника ГРУ