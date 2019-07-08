В Керченском проливе развернулась бурная деятельность

В Крыму активно ведутся демонтажные работы, в них задействованы водолазы. Строители разбирают три моста, которые соединяли все участки возведения главной надводной автомагистрали не только полуострова, но и всей России. А водолазы помогают вытаскивать погруженные на глубину сваи.

Речь идет о самом длинном мосте в Европе – Крымском. Пока его строили, перемещение и работу тяжелой техники обеспечивали сборно-разборные конструкции. Благодаря им в течение этих трех с половиной лет материалы доставлялись бесперебойно, а дорога через Керченский пролив, "поднялась из воды и набрала высоту", отмечаетинфоцентр "Крымский мост".

Больше рабочие мосты не нужны. Сейчас в центре внимания – железнодорожные пролеты.

"Времянки" выполнили свои задачи и демонтируются. Акватория остется чистой",

– заверил заместитель гендиректора по инфраструктурных проектам компании "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" Леонид Рыженькин.

Демонтированные составляющие пригодятся в других регионах страны, где намечается строительство мостов.

Возведение трех временных переправ сказалось на количестве рыбы – ее стало больше. Многочисленные сваи, которых насчитывается порядка трех тысяч, стали благоприятной почвой для морской растительности.

Первый рабочий мост появился осенью 2015 года. Через года – еще два. Самый длинный – третий. Двухкилометровый объект тяжелее знаменитой Эйфелевой башни. Он весит около 8 тыс. тонн.

Движение по Крымскому мосту открыто с мая 2018 г. Его железнодорожная часть будет готова к эксплуатации до конца нынешнего года.