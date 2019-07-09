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На Украине забили тревогу из-за бедствия в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
Спасатели не успевают помогать всем

Украинские СМИ вновь пугают читателей тем, что в Крыму случилось новое масштабное ЧП с далеко идущими серьезными последствиями. Поводом для утверждения, что на полуостров обрушилась беда, стал тот факт, что за пару дней на побережье нашли сразу пять дельфинов.

Три представителя китообразных выбросились на берег живыми. Об этом РИА Новостям сообщили в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море". Специалисты смогли помочь лишь одному из них, про двух других дельфинов им сообщили "по факту" спустя какое-то время после выброса.

Как рассказали в Центре, еще двоих нашли уже мертвыми. С начала 2019-го года подобных случаев зафиксировано 313. Однако одиозное украинское издание "Обозреватель" осветило этот факт, как возможную новую катастрофу на полуострове.

"Лидирует, как обычно, Севастопольский район (43,8%), на втором месте – Сакский (18,5%). Больше всего страдают азовки, за ними – афалины, выбросы белобочек фиксируются реже",

подчеркнули представители организации.

Эксперты отмечают, статистика этого года практически не отличается от прошлогодней. На 20 июня 2018-го специалисты обнаружили 324 погибших морских млекопитающих. Впрочем, в 2019-м несколько раз наблюдалась массовая гибель дельфинов, которые, вероятно, запутывались в рыболовецких сетях. 

Полина ИВАНОВА
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