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Ничего не осталось: "Крымский мост" стихийно распродали

Фото: most.life/multimedia
Новый объект инфраструктуры полуострова пользуется особым спросом

О важности Крымского моста можно судить по туристическому потоку, который только увеличивается. Между тем ценность дороги через Керченский пролив не только в ее прямом назначении. 

Так, невероятной популярность пользуется драгоценная монета с изображением самого длинного в Европе моста. От несколько тысячного тиража давно ничего не осталось, его размели стихийно, рассказали в пресс-службе Российского национального коммерческого банка  (РНКБ).   

"Весь тираж монеты "Соединяем берега" с изображением Крымского моста – 2018 экземпляров – был раскуплен в первый месяц поступления",

говорится в сообщении. 

С наступлением курортного сезона монеты с символикой Крыма раскупаются охотнее. Их приобретают нумизматы для частных коллекций, а туристы везут домой и в подарок в качестве сувениров. 

В этом году продажи замка "Ласточкино гнездо" выросли на 60%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Речь, конечно же, о монете. Само строение цело и невредимо, и продолжает радовать гостей полуострова.

По миру также разъехалась практически вся партия монет "Международный аэропорт "Симферополь". Уже в первый месяц от тысячи экземпляров осталось лишь 100 штук. 

Ожидается выпуск монеты "Современный Крым" в форме полуострова. 

Ксения АНДРЕЕВА
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