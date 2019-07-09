Ничего не осталось: "Крымский мост" стихийно распродали

Новый объект инфраструктуры полуострова пользуется особым спросом

О важности Крымского моста можно судить по туристическому потоку, который только увеличивается. Между тем ценность дороги через Керченский пролив не только в ее прямом назначении.

Так, невероятной популярность пользуется драгоценная монета с изображением самого длинного в Европе моста. От несколько тысячного тиража давно ничего не осталось, его размели стихийно, рассказали в пресс-службе Российского национального коммерческого банка (РНКБ).

"Весь тираж монеты "Соединяем берега" с изображением Крымского моста – 2018 экземпляров – был раскуплен в первый месяц поступления",

– говорится в сообщении.

С наступлением курортного сезона монеты с символикой Крыма раскупаются охотнее. Их приобретают нумизматы для частных коллекций, а туристы везут домой и в подарок в качестве сувениров.

В этом году продажи замка "Ласточкино гнездо" выросли на 60%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Речь, конечно же, о монете. Само строение цело и невредимо, и продолжает радовать гостей полуострова.

По миру также разъехалась практически вся партия монет "Международный аэропорт "Симферополь". Уже в первый месяц от тысячи экземпляров осталось лишь 100 штук.

Ожидается выпуск монеты "Современный Крым" в форме полуострова.