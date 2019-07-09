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Вклеивали фото: украинцы не прошли паспортный контроль в Крыму

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Гостей из Незалежной развернули на границе

Более двадцати жителей Украины не смогли попасть в Крым за первую неделю июля. Виной всему документы, удостоверяющие личность. Из-за технических ошибок в паспортах гостей из соседнего государства развернулись на границе.  

Самые распространенные из них – недостающие печати, подписи и дописки. Встречались документы с исправлениями в датах рождения, именах и фамилиях владельцев.

В отдельных случаях они самостоятельно вклеивали в паспорта фотографии, чтобы не идти в паспортный стол в 25 и 45 лет. При этом за последние две недели, отметили российские пограничники число нарушителей выросло. 

"Всех граждан соседнего государства привлекли к административной ответственности и не пропустили на территорию Российской Федерации",

– отметили в Погрануправлении ФСБ России по Республике Крым, передает "Комсомольская правда".

Каждый сутки более 11 тысяч украинцев въезжают на полуостров. В ведомстве полагают, что это еще не предел. Будет еще больше. А тем, кто планирует путешествие в Крым, советуют внимательно рассмотреть свои паспорта. 

Ксения АНДРЕЕВА
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