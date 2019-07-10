Под "Тавридой" нашли аномальную зону

В закрытой пещере насчитали десятки непонятных ответвлений

Геофизики из Крымского федерального университета обнаружили новые подземные ходы в пещере рядом с трассой "Таврида".

"Мы выявили достаточно большие зоны аномального электрического сопротивления в неизвестной части пещеры. Сегодня мы начнем более детализировано обследовать данный участок, с меньшим шагом, чтобы более точно определить глубину и размеры аномальной зоны", –

приводит агентство "Крыминформ" сообщение пресс-службы КФУ.

Ученые планируют вскоре начать бурение и изучить подземное пространство, являющееся продолжением пещеры.

По словам старшего преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии, геоэкологии и туризма Геннадия Самохина, в карстовой полости есть несколько десятков мест, где обнаружены сужения и щели. Специалистам предстоит разобраться, в какую сторону нужно двигаться, чтобы выйти в новую систему пещер.

Подробное изучение подземных полостей проводится с помощью электротомографа "Скала, разработанного инженерами Новосибирского института нефтегазовой геологии и геофизики.

Результаты своей работы геофизики планируют представить в виде полной трехмерной модели пещеры.

Первая очередь строящейся федеральной трассы "Таврида", соединяющей Керчь и Севастополь, была открыта в конце 2018 года. Дорога идет от Крымского моста через Симферополь, завершение строительства запланировано на 2022 год.