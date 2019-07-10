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Siemens отказался от претензий по Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Компания не собирается уходить из России

Немецкий концерн Siemens не будет выдвигать никаких претензий в связи с поставкой газовых турбин на новые теплоэлектростанции, построенные в Крыму. Этот инцидент не приведет к недоверию компании к другим российским клиентам. Об этом сообщил президент компании Siemens в России Александр Либеров.

"История с Крымом для нас как для компании закрыта. Это случай с конкретным контрагентом. Я знаю, что было много разговоров и слухов, что Siemens уходит с рынка. Я уже говорил, что мы не только не уходим с рынка, но и хотим развивать здесь бизнес",

заявил топ-менеджер в интервью РИА "Новости".

Либеров напомнил, что западный концерн работает в России больше 160 лет, и за это время у него "сложились хорошие партнерские отношения со многими российскими компаниями".

"Мы не распространяем недоверие на всех клиентов. Конечно, у нас в контрактах есть определенные требования с точки зрения международного права. Мы должны понимать, где оборудование будет в итоге установлено", – подчеркнул глава компании.

Фото: www.globallookpress.com

Он рассказал о том, что Siemens обратился в Министерство промышленности и торговли РФ, чтобы заключить специальный инвестконтракт для полной локализации производства газовых турбин большой мощности в России. Предполагается, что производство будет располагаться на базе совместного предприятия Siemens и "Силовых машин". При этом отдельные компоненты будут производиться на предприятиях поставщиков.

Если власти дадут соглашение, то локализовать производство агрегатов компания обещает к 2023 году. "Чтобы начать размещение конкретных заказов и наши поставщики, и мы хотим убедиться в наличии определенного политического решения по этому вопросу, то есть подписанного специального инвестконтракта", – отметил Либеров.

Именно отсутствие в России собственного производства газовых турбин большой мощности (кроме агрегатов, совместно выпускаемых Siemens и "Силовыми машинами") привело к крупному скандалу вокруг поставок установок в подсанкционный Крым. В 2017 г. входящая в Ростех компания "Технопромэкспорт" закупила турбины для строящейся электростанции в Краснодарском крае, но вместо этого перенаправила их в Крым.

На полуострове в 2019 г. были запущены на полную мощность теплоэлектростанции под Симферополем и Севастополем. Каждая из них вырабатывает по 475 МВт электроэнергии. С запуском в строй этих объектов Крым практически полностью перешел на собственную генерацию.

Андрей ФИЛАТОВ
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