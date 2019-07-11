Теряют туристов: на Украине узнали об экологической катастрофе в Крыму

В Керчи люди чувствуют стойкий запах канализации

Украинские СМИ уверяют, что в Керчи сложилась плачевная ситуация с местным каналом. Якобы там жутко пахнет фекалиями, из-за чего путешественники отказываются отдыхать на полуострове и массово с него бегут.

О том, что люди чувствуют неприятный запах сообщил портал "Керчь.ФМ", журналисты которого пообщались с неким туристом, имя которого неизвестно. Он же заснял видео канала, правда, на нем трудно определить место съемки и плавает ли что-то инородное в водоеме. По словам жителя Героевки, якобы одна из очистных труб идет в канал. При этом местные рыбаки продолжают ловить в водоеме рыбу. Один из них отметил, что канализации тут нет, что подтвердила и редакция издания. По его мнению, в воду зашел червяк плывун, который может издавать неприятный запах для отпугивания врагов. Именно из-за него, по словам рыбака, так и пахнет. Не исключено, что запах стоит из-за того, что несколько дней назад там всплыла мертвая рыба.

Однако украинские СМИ не стали заострять внимание на том, что очистная труба не впадает в канал. Они, например, издание "Диалог", портал "Обозреватель" и сайт "Апостроф" принялись распространять информацию о том, что произошла настоящая экологическая катастрофа, а туристы массово бегут из Керчи, хотя ссылаются всего лишь на одного человека.

Впрочем, СМИ Незалежной цепляются за любое сообщение анонимных свидетелей, чтобы напугать читателей ужасной ситуацией в Крыму. Так, украинские издания рассказывали об экологическом бедствии из-за выброса дельфинов на берег, а также писали о горе мертвой рыбы, подкрепив в качестве доказательства фото одиозного блогера, на котором никаких морских обителей не видно.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на эту информацию. Одни пришли к выводу, что жалующийся турист – украинец, и посоветовали гражданам этой страны не посещать Крым, ведь именно они якобы и создают эти условия. Другие не поверили в то, что в Керчи дурно пахнет.

"После того, как они собрали свои палатки и уехали запах г...на сразу улетучился", "Как только не изгаляются в своем вранье", "Тупая голимая *** [ложь] от укросвидомых. С Украины полно народа, который едет в Крым – очереди на пропускных пунктах огромные. Пляжи не пустуют – отдыхающих хватает", - прокомментировали интернет-пользователи.