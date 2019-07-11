Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Теряют туристов: на Украине узнали об экологической катастрофе в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
В Керчи люди чувствуют стойкий запах канализации

Украинские СМИ уверяют, что в Керчи сложилась плачевная ситуация с местным каналом. Якобы там жутко пахнет фекалиями, из-за чего путешественники отказываются отдыхать на полуострове и массово с него бегут.

О том, что люди чувствуют неприятный запах сообщил портал "Керчь.ФМ", журналисты которого пообщались с неким туристом, имя которого неизвестно. Он же заснял видео канала, правда, на нем трудно определить место съемки и плавает ли что-то инородное в водоеме. По словам жителя Героевки, якобы одна из очистных труб идет в канал. При этом местные рыбаки продолжают ловить в водоеме рыбу. Один из них отметил, что канализации тут нет, что подтвердила и редакция издания. По его мнению, в воду зашел червяк плывун, который может издавать неприятный запах для отпугивания врагов. Именно из-за него, по словам рыбака, так и пахнет. Не исключено, что запах стоит из-за того, что несколько дней назад там всплыла мертвая рыба.

Однако украинские СМИ не стали заострять внимание на том, что очистная труба не впадает в канал. Они, например, издание "Диалог", портал "Обозреватель" и сайт "Апостроф" принялись распространять информацию о том, что произошла настоящая экологическая катастрофа, а туристы массово бегут из Керчи, хотя ссылаются всего лишь на одного человека.

Впрочем, СМИ Незалежной цепляются за любое сообщение анонимных свидетелей, чтобы напугать читателей ужасной ситуацией в Крыму. Так, украинские издания рассказывали об экологическом бедствии из-за выброса дельфинов на берег, а также писали о горе мертвой рыбы, подкрепив в качестве доказательства фото одиозного блогера, на котором никаких морских обителей не видно. 

Пользователи Сети по-разному отреагировали на эту информацию. Одни пришли к выводу, что жалующийся турист – украинец, и посоветовали гражданам этой страны не посещать Крым, ведь именно они якобы и создают эти условия. Другие не поверили в то, что в Керчи дурно пахнет.

"После того, как они собрали свои палатки и уехали запах г...на сразу улетучился", "Как только не изгаляются в своем вранье", "Тупая голимая *** [ложь] от укросвидомых. С Украины полно народа, который едет в Крым – очереди на пропускных пунктах огромные. Пляжи не пустуют – отдыхающих хватает", - прокомментировали интернет-пользователи. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Это уже слишком": британцы ищут Скрипалей

Экс-полковник ГРУ и его дочь "растворились" среди местного населения другой страны

Смертельный отпуск: на греческом курорте погибли россияне

От сильнейшего урагана пострадали десятки людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей