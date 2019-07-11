Путин провел ряд перестановок в Республике

Президент России Владимир Путин освободил сегодня от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен 39-летний уроженец Красноярска Михаил Развожаев "до вступления в должность лица, избранного губернатором города Севастополя", говорится в указе президента.

И сегодня же Путин провел рабочую встречу с Развожаевым в Кремле.

Как пояснил зампредседателя Законодательного собрания города Александр Кулагин, севастопольцы смогут переизбрать губернатора только в единый день голосования в следующем году, пишет "Крыминформ".

Освянников, занимавший пост замминистра промышленности и торговли РФ, был назначен врио главы Севастополя 28 июля 2016 года после ухода с должности Сергея Меняйло. В сентябре 2017-го он одержал победу на выборах губернатора, набрав 71,12% голосов избирателей.

Развожаев в нулевые занимал должности в администрации губернатора Красноярского края. С августа 2012-го по июль 2014-го был замруководителя администрации. С июля по октябрь 2014 г. – советник министра РФ по делам Северного Кавказа, с 1 октября того же года года по октябрь 2018-го – замминистра. А с 2 октября по 15 ноября 2018 г. временно исполнял обязанности главы Республики Хакасия – председателя правительства Хакасии, сообщает "Интерфакс".

Ранее сегодня также стало известно об увольнении с должности министра внутренних дел по Республике Крым генерал-лейтенанта полиции Олега Торубарова. По словам руководителя пресс-службы МВД по РК Ольги Кондрашовой, он сейчас находится в регионе, "является пенсионером органов внутренних дел РФ".

Однако в соцсетях, отмечает "Крыминформ", распространялась информация об увольнении Торубарова и якобы возбуждении против него уголовного дела и даже заключении под домашний арест на Алтае.