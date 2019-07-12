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Грязь и хамство: отдых в Крыму оказался омрачен

Фото: www.globallookpress.com
«Человеческий фактор работает против развития туристического бизнеса

Великолепная природа Крыма не всегда может исправить негативное впечатление, которые получают гости полуострова, сталкиваясь с различными трудностями в отпуске. Министерство курортов и туризма республики организовало специальную горячую линию, куда отдыхающие могут обращаться с вопросами и претензиями.

"Основная тематика жалоб касается санитарного состояния на набережных и пляжах, этики и культуры обслуживания, незаконных действий фотографов с животными, шума в местах отдыха, ведения строительных работ в курортный сезон, несоответствующего размещения", – приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы ведомства.

Впрочем, любую ситуацию власти Крыма стараются урегулировать с минимальными потерями для всех. Поэтому из 571 обращения, которые поступили на горячую линию с начала 2019 г., жалоб только 41. "Человеческий фактор имеет первостепенное значение", – пояснил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Фото: www.globallookpress.com

"В большинстве случаев вежливое, культурное обращение, желание помочь человеку исправляет ситуацию и не доводит до конфликта и негативного отношения к отдыху в Крыму в целом", – подчеркнул министр.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что  в 2019 г. Крым уже посетили 2,2 млн туристов. Это больше, чем в это же время в прошлом году. При этом украинские СМИ настойчиво пишут о пустых пляжах в российском Крыму.

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Фото: most.life Фото: most.life Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com +2
Николай ВИКТОРОВ
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