Грязь и хамство: отдых в Крыму оказался омрачен

«Человеческий фактор работает против развития туристического бизнеса

Великолепная природа Крыма не всегда может исправить негативное впечатление, которые получают гости полуострова, сталкиваясь с различными трудностями в отпуске. Министерство курортов и туризма республики организовало специальную горячую линию, куда отдыхающие могут обращаться с вопросами и претензиями.

"Основная тематика жалоб касается санитарного состояния на набережных и пляжах, этики и культуры обслуживания, незаконных действий фотографов с животными, шума в местах отдыха, ведения строительных работ в курортный сезон, несоответствующего размещения", – приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы ведомства.

Впрочем, любую ситуацию власти Крыма стараются урегулировать с минимальными потерями для всех. Поэтому из 571 обращения, которые поступили на горячую линию с начала 2019 г., жалоб только 41. "Человеческий фактор имеет первостепенное значение", – пояснил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

"В большинстве случаев вежливое, культурное обращение, желание помочь человеку исправляет ситуацию и не доводит до конфликта и негативного отношения к отдыху в Крыму в целом", – подчеркнул министр.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в 2019 г. Крым уже посетили 2,2 млн туристов. Это больше, чем в это же время в прошлом году. При этом украинские СМИ настойчиво пишут о пустых пляжах в российском Крыму.

