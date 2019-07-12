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"Много утопленников": Крым уходит под воду

Фото: vk.com/id11307733
На полуострове разбушевалась непогода

Конец рабочей недели запомнится крымчанам и туристам, мягко говоря, плохой погодой. Полуостров оказался во власти сильнейших ливней. 

Под удар стихии попали Симферополь и Евпатория. Местные улицы погрузились в воду. Автомобили больше напоминали корабли. 

Потоп в Крыму очевидцы разгулявшейся непогоды сняли на фото и видео и выложили в Сеть.  

Впрочем, многие ни капли не расстроились, а, наоборот, взглянули на происходящее с практической точки зрения. (Орфография и пунктуация сохранены).

"А мы вот хотели поехать на море, но море приехало к нам. Зато машина помоется", – эмоционально подметила пользовательница в Instagram. 

"Симферополь р-н Фонтаны. Много утопленников. И что самое удивительное, несмотря на такое море-океан и испорченые машины, многие всё равно лезут в плаванье", – отозвались другие. 

"Водолазов зовите!", – парировал комментатор.   

"У природы нет плохой походы", – подытожили оптимисты.  

Ксения АНДРЕЕВА
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