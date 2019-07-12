"Много утопленников": Крым уходит под воду

На полуострове разбушевалась непогода

Конец рабочей недели запомнится крымчанам и туристам, мягко говоря, плохой погодой. Полуостров оказался во власти сильнейших ливней.

Под удар стихии попали Симферополь и Евпатория. Местные улицы погрузились в воду. Автомобили больше напоминали корабли.

Потоп в Крыму очевидцы разгулявшейся непогоды сняли на фото и видео и выложили в Сеть.

Впрочем, многие ни капли не расстроились, а, наоборот, взглянули на происходящее с практической точки зрения. (Орфография и пунктуация сохранены).

"А мы вот хотели поехать на море, но море приехало к нам. Зато машина помоется", – эмоционально подметила пользовательница в Instagram.

"Симферополь р-н Фонтаны. Много утопленников. И что самое удивительное, несмотря на такое море-океан и испорченые машины, многие всё равно лезут в плаванье", – отозвались другие.

"Водолазов зовите!", – парировал комментатор.

"У природы нет плохой походы", – подытожили оптимисты.