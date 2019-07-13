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Зеленскому вручат КамАЗ для проезда по Крымскому мосту

Фото: Zuma\TASS
Политик сможет насладиться поездкой за рулем российской машины

Владимир Зеленский заявил о желании открыть мост на Украине, проехав по нему на КамАЗе. По мнению главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, политик берет пример со своего коллеги Владимира Путина, который сел за руль машины на церемонии открытия движения по Крымскому мосту.

"Мы помним, как наш президент Владимир Путин открывал Крымский мост за рулем КамАЗа. Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба – президента России Владимира Путина. Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров",

цитирует Гемпеля РИА "Новости".

Он отметил, что вызывает уважение и то, что Зеленский сядет за руль российской машины. При этом Гемпель заявил, что политик может начать свою поезду в Крым, проехав на КамАЗе по Крымскому мосту.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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