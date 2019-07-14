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В Крыму признали слова украинцев о полуострове правдивыми

Фото: www.globallookpress.com
Правда, в Раде кое-чего недоговаривают

Оценивая ущерб для Незалежной от блокады Крыма, ораторы умалчивают о самом важном.

Высказывания депутата Верховной рады Евгения Мураева прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам от РК Сергей Цеков. Отчасти со словами украинца можно согласиться, отметил он. Речь идет об усиливающемся отторжении крымчан от Незалежной из-за блокад. Однако есть нюансы, о которых Мураев ничего не сказал.

"… на самом деле отношение к ней формировались все годы независимости Украины и нахождения Крыма в её составе. В составе независимой Украины в Крыму всё разрушалось, Украина не относились к нему как к своей территории",

заявил сенатор в беседе с RT.

Ранее Мураев призвал киевские власти отказаться от блокады Крыма и Донбасса.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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