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На Украине заговорили о снятии блокады с Крыма и Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеТолько стрелки перевести: у Зеленского один выход для сохранения власти
Негативные последствия для Незалежной очевидны, однако киевские власти упорно закрывают на это глаза

Правительство оттолкнуло от себя людей в попытках надавить на российскую сторону. Такого мнения придерживается депутат Рады Евгений Мураев. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Наш".

По словам Мураева, власти "не ассоциируют себя с Украиной, не желая признавать, что для страны невыгодна транспортная, торговая и экономическая блокады Крыма и Донбасса. Он отметил необходимость сделать первый шаг к миру и отказаться от ограничений.

Напомним, ранее с подобным заявлением выступал, к примеру, коллега Мураева – депутат Евгений Балицкий. Он открыто указал на то, что обществу промывают мозги байками об ужасной обстановке в Крыму, назвав агрессором не Россию, а Украину.

"Откройте им поезда, дайте им свет, электричество", – призвал Балицкий.

Отметим, что безвозмездно снимать блокаду с Крыма считают правильным не все представители Незалежной. В головах некоторых украинцев подчас рождаются совершенно безумные идеи. Так, ранее бывший полпред Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин предложил России обменять два города на полуострове на грязную воду из Днепра.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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