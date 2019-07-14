Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
Правительство оттолкнуло от себя людей в попытках надавить на российскую сторону. Такого мнения придерживается депутат Рады Евгений Мураев. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Наш".
По словам Мураева, власти "не ассоциируют себя с Украиной, не желая признавать, что для страны невыгодна транспортная, торговая и экономическая блокады Крыма и Донбасса. Он отметил необходимость сделать первый шаг к миру и отказаться от ограничений.
Напомним, ранее с подобным заявлением выступал, к примеру, коллега Мураева – депутат Евгений Балицкий. Он открыто указал на то, что обществу промывают мозги байками об ужасной обстановке в Крыму, назвав агрессором не Россию, а Украину.
"Откройте им поезда, дайте им свет, электричество", – призвал Балицкий.
Отметим, что
безвозмездно снимать блокаду с Крыма считают правильным не все представители
Незалежной. В головах некоторых украинцев подчас рождаются совершенно безумные
идеи. Так, ранее бывший полпред
Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин предложил России обменять два города на полуострове на грязную воду из Днепра.
Москва не отступила в желании дать возможность жителям двух стран поговорить
Плод поможет не только в борьбе с гипертонией, но и с другими заболеваниями