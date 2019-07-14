Украину ждет волна массовых задержаний.

О грядущих чистках рассказала небезызвестный юрист Андрей Портнов – бывший замглавы администрации Виктора Януковича. Похоже, экс-главе Незалежной Петру Порошенко пора сушить сухари. Недалек тот день, когда и самого шоколадного короля, и его окружение отправят за решетку. На сегодня есть только одно для этого препятствие генпрокурор Юрий Луценко, выполняющий данные пану Петро гарантии. Как только его сменят, "вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнёт ловить всех повсеместно в разных местах". Об этом Портнов заявил в эфире телеканала NEWSONE.

Слова юриста прокомментировали эксперты. Основания для беспокойства у Порошенко и его свиты, по мнению директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, есть.

"Мы видим, что Зеленский уже выступает с откровенными заявлениями, вроде того, что необходима люстрация всех тех, кто работал с Порошенко, и Порошенко лично. Я думаю, что не беспочвенны подозрения людей из его окружения, которые опасаются за своё будущее",

– отметил он в беседе с RT.

Преследование предшественников – вероятно, единственный для нынешнего президента Владимира Зеленского способ сохранить власть. Для развития у Незалежной сейчас нет ресурсов – ни финансовых, ни инфраструктурных, заявил Шатров.

"Только перевод стрелок на предыдущую власть позволяет сохранить поддержку, которую имеет Зеленский и его партия "Слуга народа",

- заключил эксперт.

Ранее Портнов сообщил о заведенных Госбюро Украины делах против Порошенко и спикера Рады Андрея Парубия.