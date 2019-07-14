Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У Зеленского есть только один выход для сохранения власти

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украину ждет волна массовых задержаний.

О грядущих чистках рассказала небезызвестный юрист Андрей Портнов – бывший замглавы администрации Виктора Януковича. Похоже, экс-главе Незалежной Петру Порошенко пора сушить сухари. Недалек тот день, когда и самого шоколадного короля, и его окружение отправят за решетку. На сегодня есть только одно для этого препятствие генпрокурор Юрий Луценко, выполняющий данные пану Петро гарантии. Как только его сменят, "вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнёт ловить всех повсеместно в разных местах". Об этом Портнов заявил в эфире телеканала NEWSONE.

Слова юриста прокомментировали эксперты. Основания для беспокойства у Порошенко и его свиты, по мнению директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, есть.

"Мы видим, что Зеленский уже выступает с откровенными заявлениями, вроде того, что необходима люстрация всех тех, кто работал с Порошенко, и Порошенко лично. Я думаю, что не беспочвенны подозрения людей из его окружения, которые опасаются за своё будущее",

– отметил он в беседе с RT.

Преследование предшественников – вероятно, единственный для нынешнего президента Владимира Зеленского способ сохранить власть. Для развития у Незалежной сейчас нет ресурсов – ни финансовых, ни инфраструктурных, заявил Шатров.

"Только перевод стрелок на предыдущую власть позволяет сохранить поддержку, которую имеет Зеленский и его партия "Слуга народа",

- заключил эксперт.

Ранее Портнов сообщил о заведенных Госбюро Украины делах против Порошенко и спикера Рады Андрея Парубия.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Плохой день для Зеленского: россияне объединились с украинцами. LIVE

Москва не отступила в желании дать возможность жителям двух стран поговорить

Купить легко и дешево: от повышенного давления спасет известный фрукт

Плод поможет не только в борьбе с гипертонией, но и с другими заболеваниями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей