В Киеве поговаривают о сделке с Москвой

В Незалежной продолжаются разговоры вокруг снятия блокады с Крыма и Донбасса. По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, новый президент страны Владимир Зеленский может сдержать свое слово после выборов в Верховную раду, которыми завершится начавшаяся неделя.

Однако для признания Крыма российским Киеву потребуется время, уточнил эксперт.

"Такой сценарий возможен",

– заявил он в беседе с RT, оценив вероятность своего прогноза в 30%.

При этом украинский политолог отметил, что прежде новоявленный глава государства должен укрепиться во власти и "чувствовать себя уверенно".

"Если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьезного компромисса с Россией", – пояснил Бортник.

Напомни, разговоры о снятии блокады с Крыма и Донбасса начались накануне. О необходимости сделать первый шаг к миру заявляли парламентарии Незалежной.

Так, депутат Евгений Балицкий открыл глаза на то, что в Киеве специально рисуют неприглядные картины о жизни в Крыму. Затем его коллега Евгений Мураев высказал мнение о том, что Украине не с руки транспортная, торговая и экономическая блокада.