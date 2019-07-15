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"Такой сценарий возможен": на Украине назвали условия снятия блокады с Крыма

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВ Киеве оправдали Зеленского за ДТП с автобусом с детьми
В Киеве поговаривают о сделке с Москвой

В Незалежной продолжаются разговоры вокруг снятия блокады с Крыма и Донбасса. По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, новый президент страны Владимир Зеленский может сдержать свое слово после выборов в Верховную раду, которыми завершится начавшаяся неделя.

Однако для признания Крыма российским Киеву потребуется время, уточнил эксперт. 

"Такой сценарий возможен",

– заявил он в беседе с RT, оценив вероятность своего прогноза в 30%. 

При этом украинский политолог отметил, что прежде новоявленный глава государства должен укрепиться во власти и "чувствовать себя уверенно". 

"Если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьезного компромисса с Россией", – пояснил Бортник. 

Напомни, разговоры о снятии блокады с Крыма и Донбасса начались накануне. О необходимости сделать первый шаг к миру заявляли парламентарии Незалежной. 

Так, депутат Евгений Балицкий открыл глаза на то, что в Киеве специально рисуют неприглядные картины о жизни в Крыму. Затем его коллега Евгений Мураев высказал мнение о том, что Украине не с руки транспортная, торговая и экономическая блокада.

Ксения АНДРЕЕВА
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