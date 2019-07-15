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В Незалежной продолжаются разговоры вокруг снятия блокады с Крыма и Донбасса. По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, новый президент страны Владимир Зеленский может сдержать свое слово после выборов в Верховную раду, которыми завершится начавшаяся неделя.
Однако для признания Крыма российским Киеву потребуется время, уточнил эксперт.
"Такой сценарий возможен",
– заявил он в беседе с RT, оценив вероятность своего прогноза в 30%.
При этом украинский политолог отметил, что прежде новоявленный глава государства должен укрепиться во власти и "чувствовать себя уверенно".
"Если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьезного компромисса с Россией", – пояснил Бортник.
Напомни, разговоры о снятии блокады с Крыма и Донбасса начались накануне. О необходимости сделать первый шаг к миру заявляли парламентарии Незалежной.
Так, депутат Евгений Балицкий открыл глаза на то, что в Киеве специально рисуют неприглядные картины о жизни в Крыму. Затем его коллега Евгений Мураев высказал мнение о том, что Украине не с руки транспортная, торговая и экономическая блокада.
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