Машина самого президента не пострадала

В администрации президента Украины оправдались за ДТП в Запорожье. В офисе главы государства похвастались достаточным количеством водителей в штате и подчеркнули, что они не перерабатывают.

"Дополнительно информируем, что штат УГО Украины укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства Украины",

– заявили в АП в Facebook.

"Из-за нехватки кадров и плотный график водители не спят сутками. Отсюда и ДТП", – приводятся слова осведомителя в телеграмм-канале "Президент Украины В.Зеленский".

Авария с микроавтобусом из личного состава Управления госохраны Украины произошла в Запорожской области. Три автомобиля из кортежа президента Незалежной Владимира Зеленского пошли на обгон колонны автобусов, которые везли детей с курортов.

Машины главы государства на трассе не было. Он возвращался в Киев на самолете.

Помимо микроавтобуса Volkswagen Transporter, серьезно пострадали еще две машины, которые ехали в ту же сторону, что и президентский кортеж, известили в пресс-службе УДО в Facebook. Автобус съехал в кювет. К счастью, его пассажиры остались целы и невредимы, уточняет URA.RU.

Жертв среди участников ДТП нет, отмечает "МИР24". В Сети есть видео ЧП. Его сняли проезжающие мимо автомобилисты, которые из-за аварии попали в пробку. Движение по дороге было затруднено, передает НСН.