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"Он еще молодой": Зеленскому указали на проблемы с географией

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Проблемы Киева мало интересуют США и европейские страны, и это нужно понять главе государства, уверен украинский политик

Новый лидер Незалежной Владимир Зеленский ошибается, когда думает, что США и Европу беспокоят исключительно проблемы Киева и ему нужно иначе смотреть на политическую карту. Такое мнение высказал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Думаю, что он еще молодой президент, он думает, что глобус мира состоит из одной Украины", – сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По словам политика, Зеленский ошибается, когда думает, будто Вашингтон или Берлин "все время думают об Украине".

"Америка думает об Америке, Россия – о России, Германия – о Германии. А нам думать надо о себе",– резюмировал Рабинович.

Он также подверг критике заявление Зеленского о прекращении войны в Донбассе в течение года.

 "Нормандский формат" готов и работает, расширение его, может быть, и возможно, но для этого понадобятся еще десятки лет. А скажите, у нас есть эти годы войны? Мы опять будем воевать без конца?"– добавил политик.

Ранее сообщалось, чтоВашингтон не захотел поддерживать инициативу Зеленского, который предложил изменить переговорный международный формат по ситуации на востоке страны.

Андрей ДОВЛАТОВ
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