Выгнать половину министров: в Киеве объявят войну бюрократии

Украинский госаппарат нуждается в оптимизации

Повысить качество работы правительства Незалежной, полагает его глава Владимир Гройсман, поможет сокращение кадров. По словам премьера, ряды украинских министров нуждаются в чистке.

Чтобы оптимизировать работу кабинета, Гройсман предложил вдвое урезать штат – до 12 человек. Сейчас вместе с ним и шестью вице-премьерами аппарат состоит из 25 чиновников.

"Это улучшит управление и конечный результат",

– пояснил глава кабмина в интервью телеканалу "Украина", добавив, что намерен выступить с данной инициативой, но теперь уже в следующий свой срок.

"Та оставьте 10 министров) та и все)", – отреагировали интернет-пользователи под видеозаписью, которую председатель правительства выложил в Facebook.

В студии был поднят также газовый вопрос. Премьер отметил, что Украине на предстоящий отопительный сезон хватит 20 млрд куб. м газа. Недорогая закупка отразится на кошельках потребителях, им не придется тратиться на переплату. И сейчас, заверил Гройсман, Киев располагает такой возможностью.

В беседе вскользь коснулись темы отмененного Зеленским парада независимости Украины. Глава кабмина утверждает, что торжество стоит гораздо дешевле 300 млн гривен.