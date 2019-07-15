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Выгнать половину министров: в Киеве объявят войну бюрократии

Владимир Гройсман. Фото: www.globallookpress.com
Украинский госаппарат нуждается в оптимизации

Повысить качество работы правительства Незалежной, полагает его глава Владимир Гройсман, поможет сокращение кадров. По словам премьера, ряды украинских министров нуждаются в чистке.

Чтобы оптимизировать работу кабинета, Гройсман предложил вдвое урезать штат – до 12 человек. Сейчас вместе с ним и шестью вице-премьерами аппарат состоит из 25 чиновников.  

"Это улучшит управление и конечный результат",

пояснил глава кабмина в интервью телеканалу "Украина", добавив, что намерен выступить с данной инициативой, но теперь уже в следующий свой срок. 

"Та оставьте 10 министров) та и все)", – отреагировали интернет-пользователи под видеозаписью, которую председатель правительства выложил в Facebook. 

В студии был поднят также газовый вопрос. Премьер отметил, что Украине на предстоящий отопительный сезон хватит 20 млрд куб. м газа. Недорогая закупка отразится на кошельках потребителях, им не придется тратиться на переплату. И сейчас, заверил Гройсман, Киев располагает такой возможностью.

В беседе вскользь коснулись темы отмененного Зеленским парада независимости Украины. Глава кабмина утверждает, что торжество стоит гораздо дешевле 300 млн гривен. 

Ксения АНДРЕЕВА
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