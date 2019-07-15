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Украинских моряков оставят за решеткой

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Участники инцидента в Керченском проливе просидят в СИЗО до осени

Федеральная служба безопасности потребовала продлить на три месяца арест военнослужащим Военно-морских сил Украины, задержанным в ноябре прошлого года в Керченском проливе. Об этом сообщили в Лефортовском суде Москвы, где рассматривается дело украинских моряков.

"Ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Артеменко А. А., Эйдера А. Д., Сороки В. В. – до 26 октября 2019, в отношении остальных – до 24 октября 2019",

приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря суда Ксении Первовласенко.

К настоящему моменту активная стадия расследования дела о попытке пересечения государственной границы завершена. Всем 24 задержанным морякам предъявили объявление в окончательной редакции – по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы), сообщил журналистам адвокат Николай Полозов.

Следующим шагом в процессе станет рассмотрение ходатайства о продлении сроков ареста фигурантов. Затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 20 томов. По словам защитника, "с учетом количества обвиняемых и их защитников ознакомление займет минимум три месяца".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

На Украине надеются на то, что арест задержанным морякам продлевать не будут, а отпустят их на свободу, не дожидаясь выборов в Верховную раду. "На 90% моряки будут освобождены до дня выборов, до 21 июля", – заявил накануне в телевизионном эфире экс-президент Незалежной Петр Порошенко.

На прошлой неделе президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе украинской стороны. Освобождение моряков стало ключевым вопросом в ходе переговоров, сообщили в офисе украинского лидера. При этом речь также шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся в России.

Двадцать пятого ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли с применением оружия. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их доставили в Москву и арестовали, а суда отправили на стоянку в керченском порту.

Андрей ФИЛАТОВ
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