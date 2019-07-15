Российско-украинского журналиста могут отпустить уже сегодня, однако его коллеги боятся провокаций в суде со стороны радикалов

Руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского могут выпустить из-под стражи уже сегодня, 15 июля.

"Этот человек официально по решению суда выйдет на свободу", -– написала в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.

Она также пояснила, что подобный поворот в деле Вышинского может случиться благодаря решению Конституционного суда и "маленькой записочке, которую передали в руки президенту".

Стоит отметить, что для поддержки находящегося в заключении уже более года журналиста в Киев прибыла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

При этом коллеги Вышинского не исключают и провокации, которые могут устроить радикалы.

"Для нового президента это будет тест на способность держать слово и налаживать в стране новый уклад", цитирует РИА "Новости" гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан СБУ 15 мая 2018 года, и с 17 мая находится под арестом. Данная мера пресечения продлевалась семь раз. При этом российско-украинский журналист считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией.