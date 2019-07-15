"Пролив наш": Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

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Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

Фото: most.life/multimedia
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Флот Незалежной готовит очередную попытку прорваться с боем через Керченский пролив. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

"Конечно, планируем. Потому что Керченский пролив – наш, как бы россияне не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем",

сообщил военный в интервью издания "Новинарня". Очевидно, он забыл, что даже во время украинской принадлежности Крыма Керченский пролив был поделен между двумя странами, а чисто украинским он не был никогда.

Генерал не уточнил, в какие сроки предполагается осуществить этот прорыв. Зато Хомчак со дня на день ожидает массированного вторжения российской армии на украинскую территорию. Атака может случиться с любого из четырех направлений, то есть из Приднестровья, Белоруссии, Донбасса или Крыма.

"Угроза есть. Один из вариантов, который мы рассматриваем, – это то, о чем вы говорите. Другие менее вероятны, но они существуют. Мы, конечно, планируем противодействие", – отметил Хомчак.

Фото: commons.wikimedia.org

По его оценке, Россия сосредоточила на границе с Украиной "большие силы". Но при этом Москва остерегается нападения со стороны НАТО. "У нас таких сил нет. Но мы должны понимать также и то, что РФ не стянет все свои силы против нас, потому что они ужасно боятся и не хотят, чтобы европейские принципы жизни и цивилизация шли на восток", – сказал генерал.

Он прямо не ответил на вопрос о том, пребывает ли Незалежная в состоянии войны с Россией. Но в Донбассе украинской армии, по его словам, противостоят регулярные части ВС РФ. "Командование – полностью из России. Все решения полностью согласовываются с Кремлем. Структура разработана под российскую армию. Все решения принимаются в РФ, техника, боеприпасы и тактика – российские", – описал генерал устройство вооруженных сил самопровозглашенных республик.

В ноябре прошлого года три боевых корабля украинских ВМС  нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли с применением оружия. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их доставили в Москву и арестовали, а суда отправили на стоянку в керченском порту.

Андрей ФИЛАТОВ
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