Незалежной угрожает новая революция из-за "люстрации половины страны"

Третий Майдан Украина может не пережить, поскольку у государства малый "запас прочности". А начнутся очередные украинские волнения из-за популизма нового руководства страны и обещаний очистить власти соборной от кадров времен президентства Петра Порошенко. К такому выводу пришел экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Чего я бы точно не хотел: чтоб ситуация вышла из-под контроля, чтобы мы снова вернулись к парадигме 2013-14 года. Этого нельзя допустить – третий Майдан для Украины попросту неприемлем. Слишком невелик запас прочности, который имеет Украина", – заявил в интервью изданию LB.ua один из ярых вождей "революции гидности".

Пан Турчинов надеется, что новое руководство как можно скорее перейдет от заигрывания с народом, обещая невозможное, к профессиональной оценке происходящего в Незалежной, и чтобы чтобы "у страны был эволюционный период развития".





"Отошло от неадекватного популизма, который проявляется в обещаниях немедля закончить войну, люстрировать полстраны или создать "экономическое чудо", при этом резко снизить тарифы и повысить пенсии. Запрос на такую риторику у общества будет всегда, но тот, кто делает ставку на "чудеса", в результате получает горе и разочарование", – подытожил "кровавый пастор".

Напомним, на прошлой неделе шестой президент Украины Владимир Зеленский предложил подвергнуть люстрации высшее руководство страны, работавшее с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года. Также Госбюро возбудило дела в отношении бывшего лидера нации Порошенко и действующего спикера Верховной рады Андрея Парубия по статьям об узурпации власти (первому) и госизмене (второму).

