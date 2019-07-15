Москва и Киев обсуждают двусторонний обмен гражданами

Россия и Украина ведут переговоры о судьбе украинских моряков, задержанных за нарушение границы России в Керченском проливе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Не могу комментировать. Конечно, обсуждаем",

– ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.

В ноябре 2018-го три корабля ВМС Незалежной вошли в территориальные воды РФ в Керченском проливе. Два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" опасно маневрировали в акватории Азовского моря, игнорируя законные требования погранслужбы ФСБ. В результате 22 украинских моряка и 2 сотрудников СБУ и их суда задержали. Суд отправил военных Украины в СИЗО на время следствия, которое завершилось 9 июля. Украинцев обвинили в "незаконном пересечении границы России в составе организованной группы" (ч. 3 статьи 322 УК РФ). В ближайшее время суд должен решить, оставлять ли задержанных под арестом и на какой срок, после этого участники процесса будут знакомиться с материалами дела.

Президент России Владимир Путин говорил о том, что инцидент в Керченском проливе – это провокация для удержания власти экс-главы Незалежной Петра Порошенко, чей рейтинг перед выборами 2019-го был низким.

В Киеве требуют освободить задержанных моряков. В конце июня 2019-го МИД РФ отправил Украине ноту, в которой было сказано о тех возможностях, которые могут позволить Незалежной вернуть граждан, но лишь в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ. Однако в Киеве заявили, что требование – продолжить на территории Украины уголовное преследование моряков по законам РФ, неприемлемо.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась решением властей Незалежной, отметив, что им важен "шум" вокруг моряков, а не сами люди. При этом начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак говорил о том, что его страна рассматривает возможность для кораблей Незалежной проходить через Керченский пролив. Во время телефонного разговора между главами государств Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, состоявшемся по инициативе украинской стороны, лидеры стран обсуждали вопрос с моряками. Об этом сообщал офис президента Незалежной.