Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина ведет переговоры с Россией об освобождении задержанных моряков

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
продолжение"Наступить на горло песне": Зеленскому указали на уступки перед "москалями"
Москва и Киев обсуждают двусторонний обмен гражданами

Россия и Украина ведут переговоры о судьбе украинских моряков, задержанных за нарушение границы России в Керченском проливе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Не могу комментировать. Конечно, обсуждаем",

ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.

В ноябре 2018-го три корабля ВМС Незалежной вошли в территориальные воды РФ в Керченском проливе. Два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" опасно маневрировали в акватории Азовского моря, игнорируя законные требования погранслужбы ФСБ. В результате 22 украинских моряка и 2 сотрудников СБУ и их суда задержали. Суд отправил военных Украины в СИЗО на время следствия, которое завершилось 9 июля. Украинцев обвинили в "незаконном пересечении границы России в составе организованной группы" (ч. 3 статьи 322 УК РФ). В ближайшее время суд должен решить, оставлять ли задержанных под арестом и на какой срок, после этого участники процесса будут знакомиться с материалами дела.

Президент России Владимир Путин говорил о том, что инцидент в Керченском проливе – это провокация для удержания власти экс-главы Незалежной Петра Порошенко, чей рейтинг перед выборами 2019-го был низким.

В Киеве требуют освободить задержанных моряков. В конце июня 2019-го МИД РФ отправил Украине ноту, в которой было сказано о тех возможностях, которые могут позволить Незалежной вернуть граждан, но лишь в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ. Однако в Киеве заявили, что требование – продолжить на территории Украины уголовное преследование моряков по законам РФ, неприемлемо.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась решением властей Незалежной, отметив, что им важен "шум" вокруг моряков, а не сами люди. При этом начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак говорил о том, что его страна рассматривает возможность для кораблей Незалежной проходить через Керченский пролив. Во время телефонного разговора между главами государств Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, состоявшемся по инициативе украинской стороны, лидеры стран обсуждали вопрос с моряками. Об этом сообщал офис президента Незалежной. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Пролив наш": Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

Киев окончательно запутался в географических реалиях

Купить легко и дешево: от повышенного давления спасет известный фрукт

Плод поможет не только в борьбе с гипертонией, но и с другими заболеваниями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей