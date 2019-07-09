Бывший президент Украины пытался любым способом удержать власть

Владимир Путин рассказал о том, что думает по поводу инцидента в Керченском проливе. Глава России считает, что экс-лидер украинцев Петр Порошенко устроил эту провокацию в ходе предвыборной гонки, чтобы ввести особое положение и, возможно, по всей стране, отложив выборы.

Своим мнением президент России поделился в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, который вместе с украинским документалистом Игорем Лопатенко снял фильм о событиях в Незалежной после Майдана 2013 года. Особое внимание в картине под названием "В борьбе за Украину", как передает портал URA.RU, уделяется кризису в стране в течение последних лет.

По словам Путина, Порошенко знал, что жители юга и востока Украины не поддержат его на выборах.

"Использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть",

– сказал Путин.

Лопатенко поведал ТАССу, что беседу с президентом России снимали 18 июня, а мировая премьера фильма состоялась уже 4 июля. Документалист сообщил, что в картине есть "два месседжа" двум народам, а Украина показана как инструмент для достижения целей одних людей и родина и семья для других. Как отмечает телеканал "360", свою версию событий расскажет и глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Отрывок из интервью с лидером россиян показал "Первый канал", а сама премьера фильма состоится 19 июля на "России 1". Лента Стоуна получила Гран-при на 65-м кинофестивале в итальянском городе Таормина.

Петр Порошенко проиграл выборы в апреле 2019-го шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре. Ранее Путин уже называл произошедшее провокацией, полагая, что Порошенко хотел помешать оппозиции его обойти.

В ноябре 2018-го три корабля ВСУ нарушили границы России в Керченском проливе. Погранслужба ФСБ арестовала моряков, которых суд отправил под арест на время расследования.