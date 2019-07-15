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Зеленскому предложили пойти на уступки перед Россией

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУникальная ракета Украины потопит Крымский мост за мгновение
Украинцам рассказали, что нужно сделать ради мира

Киеву необходимо отказаться от претензий на членство в НАТО и предоставить Донбассу особый статус ради достижения мира на Украине. Об этом заявил экс-глава информационного департамента МИД страны Олег Волошин.

"Мира не будет, пока граждане Украины в своем большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет достигнут ценой уступок, например, отказа от НАТО, предоставления особого статуса для Донбасса. Надо где-то наступить на горло своей песни о том, что мы можем Россию победить", – сказал в эфире телеканала NewsOne дипломат.

При этом он считает, что нынешний президент страны Владимир Зеленский не в состоянии принести мир в Незалежную, так как боится радикалов и националистов. По мнению Волошина, украинским властям необходимо отказаться от позиции, когда с одной стороны Киеву хочется нормализовать отношения с Москвой и получать деньги от транзита российского газа, а с другой – "ни в чем не уступить москалям".

Олег Волошин. Кадр youtube.com

Дипломат уверен, что если Донбасс получит особый статус "ни один вуйко (так называют жителей западных областей Украины, в большинстве уроженцев глухих сел – ред.) не будет спать плохо".

На днях Washington Post вышел со статьей, в которой утверждается, что размещение на востоке Украины миротворческих сил ООН не приведет к установлению мира. Автор, таким образом, развеивает устоявшиеся мифы о "голубых касках".

"Миротворцы не могут обеспечить военные гарантии безопасности. Они не могут закончить войны на Украине и в Сирии без готового мирного соглашения. Более того, многие мандаты Совета безопасности не соответствуют тем проблемам, которые они должны были бы решить. Миротворцы – это инструмент управления конфликтом, а не его завершение", – говорится в публикации.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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