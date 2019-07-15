Редкий для Незалежной комплекс может заодно уничтожить и российские корабли

Украинские снаряды "Нептун", которыми гордится страна, способны разрушить военные суда РФ любого класса, расположенные в портах Черного и Азовского морей. Эта же установка, как утверждает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Неазележной Александр Турчинов, может долететь до Крымского моста и полностью сломать переправу.

В этих крылатых ракетах, которые, по его словам, создали в "сверхсжатые сроки", он видит комплексное решение по "защите" Украины от России в море.

"Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости, в течение нескольких минут, снести мост, которым так кичится Россия",

– заявил Турчинов в интервью LB.ua.

Экс-глава СНБО подчеркнул, что Украина очень быстро смогла не только создать собственный комплекс крылатых ракет, но и модернизировать С-125.

В Незалежной надеются, что испытания "Нептуна" завершатся до конца 2019-го. Бывший президент Украины Петр Порошенко говорил о том, что военные получат снаряды в кратчайшие сроки. Бывший лидер украинцев также обещал техническое переоснащение армии, что эксперты воспринимают с иронией. При этом с военной техникой Украины регулярно происходят небоевые ЧП, в которых страдают люди.

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев утверждал, что Незалежная с несколькими кораблями не способна оказать военного или психологического воздействия на Россию.