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Украинские снаряды "Нептун", которыми гордится страна, способны разрушить военные суда РФ любого класса, расположенные в портах Черного и Азовского морей. Эта же установка, как утверждает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Неазележной Александр Турчинов, может долететь до Крымского моста и полностью сломать переправу.
В этих крылатых ракетах, которые, по его словам, создали в "сверхсжатые сроки", он видит комплексное решение по "защите" Украины от России в море.
"Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости, в течение нескольких минут, снести мост, которым так кичится Россия",
– заявил Турчинов в интервью LB.ua.
Экс-глава СНБО подчеркнул, что Украина очень быстро смогла не только создать собственный комплекс крылатых ракет, но и модернизировать С-125.
В Незалежной надеются, что испытания "Нептуна" завершатся до конца 2019-го. Бывший президент Украины Петр Порошенко говорил о том, что военные получат снаряды в кратчайшие сроки. Бывший лидер украинцев также обещал техническое переоснащение армии, что эксперты воспринимают с иронией. При этом с военной техникой Украины регулярно происходят небоевые ЧП, в которых страдают люди.
Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев утверждал, что Незалежная с несколькими кораблями не способна оказать военного или психологического воздействия на Россию.
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