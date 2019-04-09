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Рассекречены характеристики "Нептуна"

Кадр youtube.com
Одна установка может вести огонь 24 ракетами

После прошедших накануне очередных испытаний противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", которые широко освещались в СМИ, военные начали приоткрывать завесу тайны над новым оружием.

Директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook опубликовал фотографии комплекса, а также указал его технические характеристики.


Дальность стрельбы "Нептуна" составляет от 7 до 280 км. В сухопутном варианте комплекс должен быть расположен не дальше, чем в 25 км от берега. Максимальное количество ракет Р-360 – 24. Интервал между залпами – 3-5 секунды. Время развертывания – 15 минут. Запас хода по суше – до 1 тыс. км.

Комплекс состоит из командного пункта РКП-360, оснащенного в том числе спутниковой связью; ракеты Р-360 весом в 870 кг; пусковой установки; транспортно-заряжающей машины и транспортной машины.

Ранее зарубежные эксперты определили украинскую ракету. Р-360 "Нептун" оказалась модернизированной советской Х-35. Свою версию аналогичной ракеты Россия представила в 2003 году.

Александр ИЛЬИН
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