Украинская Фемида загоняет "шоколадного короля" в Альпы

Растущие как грибы после дождя уголовные дела в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, заставляют экс-главу государства искать себе запасные аэродромы вне пределов страны. Журналисты также активно ищут будущие места оседлости хозяина "Рошена". Одним из возможных пунктов приземления Петра Алексеевича называют Австрию. К такому выводу пришел политтехнолог Сергей Слободчук. По его словам, пану Порошенко и семье есть куда бежать.

"Они подготовили уже в Австрии запасной плацдарм, он просто переместится туда. Я думаю, что реального срока для Порошенко не допустят те же американцы. Все-таки он связан с ними был, и если он окажется за решеткой, сразу выйдет масса вопросов, вдруг он что-то скажет ненужное, ляпнет языком. Поэтому я не думаю, что до этого дойдет", – сказал он в комментарии порталу "Украину.ру".

При этом Слободчук отказался более подробно раскрыть планы экс-главы государства на австрийский запасной аэродром, отметив, что "и так уже много сказал".





По информации портала, именно с Австрией связаны приближенные к Порошенко люди, как бывшие в его администрации, так и бизнес-партнеры. К тому же, говорится в статье, эта страна уже давно стала местом для приюта украинских политэмигрантов, как, например, для беглого олигарха Дмитрия Фирташа, сына премьер-министра эпохи Виктора Януковича Николая Азарова Алексея, главреда "Страны.ua" Игоря Гужвы.

Возможно, считает автор публикации, и сам Петр Алексеевич туда направится, поскольку "место-то намоленное".

Ранее в качестве вероятных плацдармов для побега назывались Молдавия и Испания.

Добавим, что в среду, 17 июля, Порошенко ждут для допроса в Главном бюро расследований (ГБР) Украины.

