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Суд по делу Вышинского перенесли из-за отсутствия доказательств

Кирилл Вышинский. Фото: www.globallookpress.com
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Российско-украинский журналист стал разменной монетой во внутренних разборках в Незалежной

Ведущим процесс над обвиняемым в госизмене руководителем портала РИА "Новости-Украина" Кириллом Вышинским судьям угрожают представители власти. А сегодняшний очередной перенос судебного заседания на 19 июля говорит о том, что против журналиста у обвинения нет никаких доказательств. Так отреагировали в Москве на происходящее в Киеве.

"Мне стало известно, что поступали угрозы в адрес непосредственно судей, причем от должностных лиц, с предупреждением не дай бог принять решение об освобождении Вышинского",

– заявила в эфире телеканала "Россия 24"уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова приводит Telegram-канал RT.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сравнил новое руководство страны с поездом, идущим по ржавым рельсам.

"Я считаю, что произошедшее сегодня в суде в Киеве свидетельствует о полной беспомощности украинской власти, ее безволии и неспособности выполнять свои обязательства и держать слово. Колея, или как кто-то называет власть на Украине – ржавые рельсы, так и осталась колеей, и эта новая власть по этим ржавым рельсам и продолжает ехать", – сказал Киселев.

По его мнению, обвинения против Вышинского "сотряпаны", поэтому в суде боятся открытого состязательного процесса.

"Нет никаких внятных высказываний от президента Украины по тому, что творится в стране, президент их не дает", – констатировал он.


Напомним, ожидалось, что российско-украинского журналиста выпустят на свободу еще 3 июля, однако тогда суд вынужден был перенести заседание на 15 июля по причине того, что новый состав стороны обвинения не успел ознакомиться с делом. Сегодня также была оглашена новая причина переноса слушаний: "в связи с нахождением одного из судей в совещательной комнате по другому делу".

Как заметила в соцсети на сей пассаж представителя украинской прокуратуры журналист "России 1" Ольга Скабеева, "самое абсурдное объяснение, то есть им просто некогда!"

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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