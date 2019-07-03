Российско-украинский журналист находится под стражей больше 400 дней

Сегодня Подольский суд Киева продолжает рассматривать дело руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Эксперты надеются, что в среду журналист сможет выйти из СИЗО.

Как ранее рассказал его адвокат Андрей Доманский, на нынешнем заседании суд изучит несколько процессуальных моментов. На предыдущем, которое состоялось в июне, сторона обвинения закончила читать обвинительное заключение.

"Буду ходатайствовать, чтобы Вышинского выпустили под его личное поручительство (аналог российской подписки о невыезде)", – сообщил РИА "Новости" Доманский.

Накануне главредактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян через соцсети на украинском языке попросила президента Украины Владимира Зеленского оказать содействие в освобождении журналиста.

Завтра можуть відпустити на волю Кирила Вишинського. Журналіста, який відсидів 413 діб лише за те, що він журналіст.

Пане Зеленський, я звертаюсь до вас.

Зробіть це. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 2 июля 2019 г.

"Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это", – написала она.

Между тем, к зданию суда уже подтянулись радикалы и националисты. Как пишет местный портал "Страна.ua", они "созывают толпу для бесплатной массовки".

"Если его оставить то это 100% пару наших обмененных солдат из плена. 17:00, Хорива 21 Подольский суд. У кого есть время и желание приглашаем", – цитирует издание сообщение активистов.

Напомним, СБУ задержала Вышинского 15 мая 2018 года. Журналиста обвинили в госизмене, поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и в незаконном обороте оружия. По данным прокуратуры, главред якобы распространял материалы, подрывающие Конституцию Незалежной.

Вышинского арестовали 17 мая на два месяца, эта мера пресечения продлевалась семь раз.

Журналист назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.