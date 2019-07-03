Вторая попытка провалилась: жену Зеленского подняли на смех за нелепый вид

Супруга украинского лидера продолжает веселить народ

Первая леди Украины Елена Зеленская вновь стала мишенью строгой модной критики.

На своей страничке в Instagram Зеленская выложила фотоотчет о том, как проходят ее встречи в Канаде, где она находится с официальным визитом вместе со своим супругом Владимиром Зеленским.

Комментаторам не понравился наряд, который Елена выбрала для переговоров: кремовые брюки и заправленная в них шелковая блузка нежного горчичного оттенка с очень длинными рукавами. Подписчики решили, что подобранный имиджмейкерами образ не подчеркивает достоинства первой леди. При этом днем ранее Зеленскую уже раскритиковали за то, что на встрече в аэропорту Онтарио она была в босоножках.



"очень симпатизирую Елене, но в этот раз стилисты действительно недоработали(((", "Рукав должен быть короче, и именно в этих брюках некрасиво ,"выпирает" животик( под линией пояса брюк)", "Блин, найдите кто-нибудь Лене стилиста. Молодая, красивая...... а наряд как 60 летней(((", "Природа дала Елене красоту, а кто там ее одевает, не имеют вкуса.Один раз была одета толково-это на инаугурации.Все.Не могут ни цвета подобрать, ни фасона и с размером промашки.Если бы одевалась сама, то было бы в сто раз лучше", "Странно, что никто это не видит и хвалят как-то безглуздо (бессмысленно). Вы абсолютно правы. Эти рукава просто диверсия. Сейчас, когда в моде их вообще закатывать уж если надевать такие старомодные блузки, уже в который раз они все длиннее. На прилет черное что-то тоже ну очень странно", "Согласна. Животик лучше прикрыть, а не обтягивать. Нужно уметь скрывать недостатки", "Блузка комичная, тысяча лет как не в тренде такие рукава носить", "Смотрю на нее и плакать хочется. Такая красивая и такая не стильная", "Вот если б юбчонка вместо штанишек, и рукавчик покороче??" -

интернет-пользователи в комментариях разошлись не на шутку.

Один даже порекомендовал Елене подписаться на страничку Меланьи Трамп – известно, что первая леди США постоянно изумляет весь мир своими безупречными нарядами.

Впрочем, многие подписчики Елены решили, что их душечка хороша во всех нарядах.

"Прекрасная первая леди, именно такой и не хватало", "Ваш стиль просто великолепен!", "Красавица", -

написали они под фотографиями Зеленской (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). Многие подчеркнули, что именно такой первой леди не хватало Украине многие годы.

