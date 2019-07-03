Украинская компания перестала вкладываться в модернизацию родной ГТС

Россия и Европа полностью готовы к остановке транзита нашего газа через территорию Незалежной с начала 2020 года, а в Киеве перестали вкладываться в обновление газотранспортной системы страны. К такому выводу пришел директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в эфире канала "PolitWera".

"Мы знаем о главных проблемах с агрегатами и компрессорными станциями. Туда деньги не вкладывались очень давно. На южном направлении инвестиции отменили после того, как стало понятно, что первая нитка "Турецкого потока" пойдет, начиная со следующего года на Турцию и тот объем, который шел через Украину, 8-9 млрд кубов, будет потерян", – заявил украинский эксперт.

Он напомнил, что в 2016 г. "Нафтогаз" принял план по инвестированию в украинскую ГТС с перспективой того, что транзит 1 января 2020-го будет сведен к нулю.

"Исходя из принятия этого плана, можно с уверенностью сказать, что (председатель правления НАК Андрей) Коболев является самым ярым сторонником проекта "Северный поток-2", – констатировал Землянский.





Также он отметил, что сейчас европейские партнеры "Газпрома" готовятся вместе с российским монополистом "к любому возможному "веселью" 1 января", о чем недавно говорил глава компании Алексей Миллер. По словам украинца, Европа после 2009 г. активно развивала сеть интерконнекторов из сети подземных хранилищ газа. Эксперт считает, что в этом принципиальное отличие ситуации текущего года от происходившего в 2009-ом, т.е. так называемая первая газовая война России и Украины.

"В 2019 году стресс тесты показали, что до двух месяцев они выдерживают при самом жестком сценарии с учетом климата, с учетом того, что есть "Северный поток-1", с учетом того, что есть газ в хранилищах. Я не думаю, что остановка транзита вызовет какой-то кризис 1-2 января", – высказал свои соображения на будущее Землянский.

С его точкой зрения согласен редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич.

"По сравнению с 2009-м только у "Газпрома" шесть газовых хранилищ, плюс закачанное на территории Голландии. Если они сейчас все зальют, то они наверняка перезимуют. С учетом того, что первый "Северный поток" уже какие-то чудеса показывал (у него проектная мощность 55, а он прокачал через себя 68), то есть какой то запас прочности. Они как-то видимо намерены перезимовывать", – предсказал российский эксперт.

О январском "веселье" глава "Газпрома" Миллер заявил на ежегодном собрании акционеров концерна 28 июня. Он назвал абсолютно несерьезными высказывания руководства "Нафтогаза" о якобы направленных в Москву предложениях по урегулированию проблемы с транзитом российского голубого топлива. Москва до сих пор ждет от Киева согласия на подписание договора о прямых поставках нашего газа, иначе транзит по украинской ГТС невозможен. Тогда же на брифинге у Миллера спросили, как будут развиваться события с перекачкой топлива через Украину с 1 января.

"Первого января – Новый год, новогодний праздник. Ну, а если Новый год, значит, будет весело", – ответил он под дружный хохот в зале.

